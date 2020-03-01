Политика

РБКРБКПесков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что нельзя допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала поводом для вмешательства Вашингтона. Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
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Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

РБК11:37

В Кремле сообщили о скорой встрече Путина и Эрдогана в Москве

Газета.Ru11:35

Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

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Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

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Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Московский Комсомолец10:15

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28
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Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

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