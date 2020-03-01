Политика
РБКПесков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что нельзя допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала поводом для вмешательства Вашингтона. Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина анализы не выявили коронавируса
Ранее СМИ распространили информацию о том, что медработники Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 обнаружили у вернувшегося из Италии пациента коронавирус.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Авто
Недорогой пикап Wingle 5 обновила компания Great Wall
Покупатели смогут выбрать пикап Great Wall Wingle 5 Euro Edition с 6-ступенчатой коробкой передач и 2-литровым дизельным агрегатом на 102 л.с. В числе новых опций следует отметить дополнительный блок управления климат-контролем, мультимедийный комплекс, а также кожаный салон.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон из углепластика
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
Происшествия
В Петербурге на марше памяти Немцова задержали шесть человек
В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали шесть человек, передает корреспондент Дождя.
Киберспорт
Гранд-финал IEM Katowice по CS:GO. NAVI против G2
ЖКХ
СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке
Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Китай обнародовал результат вскрытия первого умершего от коронавируса
После вскрытия первого умершего от нового вируса COVID-19 ученые из КНР пришли к выводу, что коронавирус в основном поражает легкие, сообщает South China Morning Post.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.