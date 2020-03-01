Политика

РБКРБКПесков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что нельзя допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала поводом для вмешательства Вашингтона. Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
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В Кремле готовятся к «непростой» встрече Путина и Эрдогана

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Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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