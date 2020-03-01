Футбол «Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".

Политика Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

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Происшествия Недалеко от сирийского Дамаска прогремела серия взрывов Специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии сообщает, что в западной стороне от Дамаска, в населенном пункте Кудсая прогремели два взрыва.

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Происшествия В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.