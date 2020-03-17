Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали вынужденное закрытие границы между странами. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Здоровье Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Происшествия В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.

Общество Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Общество Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.