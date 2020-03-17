Коронавирус
ФАНПесков назвал несправедливой критику Лукашенко из-за закрытия границ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали вынужденное закрытие границы между странами. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Здоровье
Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Происшествия
В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус
Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Фигурное катание
Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
«Монако» официально объявил о продлении контракта с Головиным
«Монако» сделал официальное заявление, в котором подтвердил информацию о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным на один сезон.
Политика
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Здоровье
В Саратове два центра проводят тестирование на коронавирус
В обоих центрах наличествует достаточное количество необходимых реагентов.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Хоккей
КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля
Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.