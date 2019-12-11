Политика
Московский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Культура
В Башкирии поддерживают цивилизованное развитие молодежных субкультур
Рэперы считают, что фестивали, в том числе неформальные, в которых могла бы участвовать талантливая молодужь, позволят юношам и девушкам направить энергию в нужном направлении.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Общество
Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Футбол
Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
После окончания матча "Краснодар" - ЦСКА главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме обратился к бригаде арбитров, обсуждая спорные моменты в игре.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Общество
Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы
В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем
Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кино
Звезда «Кролика Джоджо» останется «Один дома» в ребуте франшизы
Отмечается также, что Кемпер и Делани сыграют вовсе не родителей персонажа Йейтса, а некую другую пару, никак не связанную с ним.InterMedia напоминает: оригинальный фильм "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли вышел на экраны в 1990 году и собрал в мировом прокате 476,7 млн долларов.
Общество
Волков сообщил о новом платеже, полученном ФБК из-за рубежа
У организации нет валютных счетов, пояснил Волков. Напомним, что Минюст 9 октября включил ФБК в реестр НКО-«иностранных агентов».
Футбол
Михаил Боярский: «Душу мне греют десять очков отрыва в чемпионате»
Ярый болельщик «Зенита», народный артист Михаил Боярский прокомментировал фиаско команды из Петербурга в виде невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.