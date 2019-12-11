Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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В Кремле сочли неуместным говорить о победителях на саммите в Париже

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В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

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Песков счел неуместными разговоры о победителях «нормандской» встречи

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Песков заявил, что на саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших

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Песков: неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки»

Коммерсантъ04:52

Песков назвал общую цель лидеров «нормандской четверки»

Российская газета04:40

Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите

РБК05:05
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
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В Башкирии поддерживают цивилизованное развитие молодежных субкультур

Рэперы считают, что фестивали, в том числе неформальные, в которых могла бы участвовать талантливая молодужь, позволят юношам и девушкам направить энергию в нужном направлении.
ПроТуймазы 07:15
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

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Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Известия 08:20
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
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Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

После окончания матча "Краснодар" - ЦСКА главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме обратился к бригаде арбитров, обсуждая спорные моменты в игре.
Российская газета 06:47
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Общество

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Известия 08:05
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
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В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем

Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Российская газета 07:01
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
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Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
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Звезда «Кролика Джоджо» останется «Один дома» в ребуте франшизы

Отмечается также, что Кемпер и Делани сыграют вовсе не родителей персонажа Йейтса, а некую другую пару, никак не связанную с ним.InterMedia напоминает: оригинальный фильм "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли вышел на экраны в 1990 году и собрал в мировом прокате 476,7 млн долларов.
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Волков сообщил о новом платеже, полученном ФБК из-за рубежа

У организации нет валютных счетов, пояснил Волков. Напомним, что Минюст 9 октября включил ФБК в реестр НКО-«иностранных агентов».
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Михаил Боярский: «Душу мне греют десять очков отрыва в чемпионате»

Ярый болельщик «Зенита», народный артист Михаил Боярский прокомментировал фиаско команды из Петербурга в виде невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.
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Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году

АиФ Саратов 07:28
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
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Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
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