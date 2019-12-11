Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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В Кремле сочли неуместным говорить о победителях на саммите в Париже

RT на русском07:01

В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия05:10

Песков заявил, что на саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших

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Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите

РБК05:05

Песков: неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки»

Коммерсантъ04:52

Песков назвал общую цель лидеров «нормандской четверки»

Российская газета04:40

Песков счел неуместными разговоры о победителях «нормандской» встречи

РИА Новости04:33
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Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

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Lenta.ru 08:54
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Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
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Шоу-бизнес

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iReactor 05:53
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
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В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
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США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
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В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
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Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
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Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

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Газета.Ru 09:15
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
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Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

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На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
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Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

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