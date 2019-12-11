Политика
Московский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Футбол
«Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана
Официальный сайт клуба сообщает, что задержка произошла из-за сильного тумана, который окутал окрестности города.
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Экономика
Глава РЖД спрогнозировал двукратный рост чистой прибыли в 2020 году
В ноябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 27 млрд руб. Он положительно оценил результаты РЖД за прошедший год, отметив рост грузовых и пассажирских перевозок.
Футбол
18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро
18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Общество
Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета
Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Происшествия
Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ
В Курганской области прокуратура наказала сотрудников пяти школ города Шадринска за любовь учеников к АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном).
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Происшествия
Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы
На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, оттуда он пролезает в потолок.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Хоккей
КХЛ и НХЛ подписали меморандум о взаимопонимании контрактов
"На сезон-2019/20 между КХЛ и НХЛ подписан обновленный меморандум о взаимопонимании контрактов", - сказал Чернышенко журналистам.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Спорт
Валуев: бойкот Игр - это неправильно, но уважаю решение боксеров
Бывший боксер Николай Валуев дал комментарий по поводу нежелания российских боксеров ехать на Олимпиаду-2020 без российского гимна и флага.
Происшествия
Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции
Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Политика
Путин прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека принял к сведению предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Космос
SpaceX «затемнит» спутник, мешающий наблюдению за звездами
Американская компания SpaceX планирует сделать менее ярким один из спутников связи Starlink, из-за которого астрономы не могут наблюдать за звездами.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Происшествия
В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»
Происшествия
Жертвами инцидента со стрельбой в Нью-Джерси стали шесть человек
По данным американского СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек.