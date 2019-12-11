Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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