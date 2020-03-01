Политика
Красная веснаПесков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве. Ее причиной стало осложнение ситуации в Сирии, когда войска России и Турции были близки к прямому столкновению.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика
На Украине с 1 марта подорожали билеты на поезда
В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Экономика
Италия выделит €3,6 млрд на смягчение последствий коронавируса
Власти Италии выделят €3,6 млрд для смягчения экономических последствий эпидемии нового коронавируса, заявил министр экономики Италии Роберто Гуальтьери 1 марта, сообщает итальянское издание The Local.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Биатлон
В Международном союзе биатлонистов нашли виновных в обысках у Логинова
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Войска Турции разрушили военный аэродром армии Асада в Алеппо
Ударные беспилотники и артиллерия турецкой армии в воскресенье, 1 марта, нанесли удар по военному аэродрому сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нейраб провинции Алеппо.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Авто
Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Футбол
УЕФА обсудит угрозу Евро-2020 со стороны коронавируса
УЕФА проведет заседание Исполнительного комитета, на котором будет обсуждаться угроза отмены Евро-2020 из-за распространения коронавируса.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Футбол
Слуцкий о первом матче в «Рубине»: Многие вещи не смогли реализовать
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с "Тамбовом" (0:0).
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Футбол
Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)
Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
Здоровье
Врачи перечислили обязательные продукты на время поста
«В рационе детей обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо», — добавил первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Происшествия
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.