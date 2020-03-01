Политика

Красная веснаКрасная веснаПесков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве. Ее причиной стало осложнение ситуации в Сирии, когда войска России и Турции были близки к прямому столкновению.
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Подробнее о событии

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

РБК11:37

В Кремле сообщили о скорой встрече Путина и Эрдогана в Москве

Газета.Ru11:35

Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

ТАСС10:43

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

Lenta.ru10:07

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфакс09:45

Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Московский Комсомолец10:15

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
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Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском 28 февраля в 19:33
Экономика

Италия выделит €3,6 млрд на смягчение последствий коронавируса

Власти Италии выделят €3,6 млрд для смягчения экономических последствий эпидемии нового коронавируса, заявил министр экономики Италии Роберто Гуальтьери 1 марта, сообщает итальянское издание The Local.
Красная весна 15:07
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Биатлон

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.
Lenta.ru 13:48
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Армия и оружие

Войска Турции разрушили военный аэродром армии Асада в Алеппо

Ударные беспилотники и артиллерия турецкой армии в воскресенье, 1 марта, нанесли удар по военному аэродрому сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нейраб провинции Алеппо.
Российский Диалог 13:11
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Красная весна 14:41
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Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»

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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

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Футбол

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Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

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Слуцкий о первом матче в «Рубине»: Многие вещи не смогли реализовать

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с "Тамбовом" (0:0).
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В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
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Общество

Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии

Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
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«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

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Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
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Врачи перечислили обязательные продукты на время поста

«В рационе детей обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо», — добавил первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.
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В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
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НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
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В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле

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Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
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