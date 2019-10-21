Политика
Российская газетаПесков назвал причину перестановок в СПЧ
"Ротация", - объяснил кадровые перестановки в СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service 10:22
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 13:49
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Футбол
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Чемпионат 21:35
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета 15:32
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Футбол
Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку
Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Спорт-Экспресс 16:35
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Армия и оружие
NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
Rambler News Service 07:08
Гаджеты
Huawei представила новый смартфон Huawei Nova 5z
Huawei представила новый смартфон Huawei Nova 5z с 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080 точек.
Astera 20:55
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 11:21
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК вчера в 08:13
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Политика
Путин назначил Фадеева главой Совета по правам человека
Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.
Obzor.io 16:15
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
RT на русском 11:44
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Общество
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 20:31
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 09:15