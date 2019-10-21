Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков назвал причину перестановок в СПЧ

"Ротация", - объяснил кадровые перестановки в СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Екатерина Шульман
Российский политолог
Российский политолог, специалист по проблемам законотворчества. Кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. Ведущий авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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