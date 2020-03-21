Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация с его распространением в этой стране является очень тяжелой. Победить же коронавирус в целом возможно только общими усилиями всех стран, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений.

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Армия и оружие В сирийском Идлибе террористы четырежды обстреляли армию Сирии Дамаск, 20 марта 2020, 22:24 — REGNUM Боевики джихадистских группировок, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, за минувшие сутки совершили четыре обстрела позиций армии Сирии, сообщил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Хоккей Хоккейный чемпионат мира отменен Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».

Общество Сирия приостановила международное авиасообщение Власти Сирии приостановили международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.

Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.