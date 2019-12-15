Политика
РИА НовостиПесков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии
Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец ВМС США в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) "Росс" ВМС США.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Общество
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. "Ювентус" ожидаемо одержал победу над "Удинезе".
Общество
Врач рассказала о моде на «гламурные» роды в России
В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Политика
Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту
Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Футбол
«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Шоу-бизнес
Экс-жена Александра Цекало тайно сыграла свадьбу
Похоже, дела в личной жизни бывшей жены продюсера Александра Цекало Виктории Галушки постепенно налаживаются.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.