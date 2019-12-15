Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков объяснил демонизацию России в США

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Песков объяснил, почему в США демонизируют Россию

РЕН ТВ07:56
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МР7.ру 09:16
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

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Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Армия и оружие

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец ВМС США в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) "Росс" ВМС США.
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Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
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Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Мой Брянск 10:02
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русском 03:42
Общество

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Sibnet Новости вчера в 06:34
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

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В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
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Фигурное катание

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RT на русском 11:12
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Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту

Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Национальная служба новостей вчера в 03:06
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
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«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»

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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

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Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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