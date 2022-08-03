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Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань можно охарактеризовать как чистую провокацию.
Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия США обостряют международную обстановку.
Первый Севастопольский
Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.
Газета.Ru
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
РИА Новости

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Нельзя недооценивать напряженность из-за визита Пелоси на Тавайнь – Песков
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Пресс-секретарь Кремля Песков назвал возможный визит спикера Пелоси на Тайвань провокацией
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