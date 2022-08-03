Предварительное описание характеристик и возможностей процессоров семейства Ryzen 7000 (Raphael) с архитектурой Zen 4 в исполнении Socket AM5 компания AMD сделала ещё в конце мая, но о сроках их выхода на рынок до сих пор говорила размыто, упоминая лишь осень текущего года.