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Песков назвал провокационными заявления Киева о захвате Приднестровья

Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «захвате» Приднестровья звучат провокационно, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комсомольская правда
Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе.
ТАСС
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
РИА Новости
В то же время президент Молдавии Майя Санду провела заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию.
РБК

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