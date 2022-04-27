Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе.
В то же время президент Молдавии Майя Санду провела заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию.
Итальянская энергетическая корпорация Eni планирует открыть рублевые счета в «Газпромбанке», пока компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте, сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.