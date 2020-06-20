Политика
РБККремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне
Реакция ряда западных стран на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
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В Кремле ждали критическую реакцию на статью Путина о Второй мировой. Но нет худа без добра
Фонтанка.Рувчера в 11:24
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Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия вчера в 04:56
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Армия и оружие
Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Общество
Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.
Эхо Москвы 02:29
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
Политика
Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 19:48
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Политика
В Тбилиси проходит антироссийская акция
Взгляд.ру вчера в 12:51
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru 19 июня в 08:08
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Политика
Суд отклонил иск Минюста США на запрет публикации мемуаров Болтона
Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Министерства юстиции США с просьбой запретить публикацию книги бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН вчера в 14:22
Происшествия
СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова
РИА Новости 19 июня в 10:49
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Общество
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Как сообщает ToDay News Ufa, жители РФ, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на заслуженный отдых двумя годами раньше.
ToDay News Ufa вчера в 14:36
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50