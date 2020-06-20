Реакция ряда западных стран на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне

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