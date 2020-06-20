Политика
РИА НовостиПесков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле ждали критическую реакцию на статью Путина о Второй мировой. Но нет худа без добра
Фонтанка.Рувчера в 11:24
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Экономика
Плата за проезд в будущее: как кризис-2020 меняет отношение инвесторов к устойчивому развитию
Пока весь остальной мир имеет дело с COVID-19, растущим уровнем безработицы и беспрецедентными антикризисными мерами центральных банков, увеличивающими разрыв в уровне благосостояния, многие датские компании остаются мировыми лидерами в области устойчивого развития и возглавляют список самых устойчивых компаний мира в рейтинге 2020 года.
Forbes 02:44
Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
Футбол
В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
RT на русском 03:54
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
REGNUM вчера в 11:54
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском вчера в 03:30
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
Здоровье
Ещё 207 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
Уральский меридиан 03:56
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Здоровье
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
21 июня в России отмечается День медицинского работника.
ТАСС 02:17
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета вчера в 05:18
Здоровье
Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице
«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48