Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне

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Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

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Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о Второй мировой

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Песков назвал позитивный момент в острой западной реакции на статью Путина

Взгляд.рувчера в 10:02
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Плата за проезд в будущее: как кризис-2020 меняет отношение инвесторов к устойчивому развитию

Пока весь остальной мир имеет дело с COVID-19, растущим уровнем безработицы и беспрецедентными антикризисными мерами центральных банков, увеличивающими разрыв в уровне благосостояния, многие датские компании остаются мировыми лидерами в области устойчивого развития и возглавляют список самых устойчивых компаний мира в рейтинге 2020 года.
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Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
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В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
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В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

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В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

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Футбол

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Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
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Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM вчера в 11:54
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Кино

The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

RT на русском вчера в 03:30
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
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Здоровье

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Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов

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Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета вчера в 05:18
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Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице

«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48
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