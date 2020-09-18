Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новости08:50
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъ05:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАСС06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ru05:55
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождь05:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русском07:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБК06:06

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, президент Австрии Александер Ван дер Беллен уверен, что блокировка строительства газопровода "Северный поток-2" не связана с Навальным.
Уфимские Заметки15 сентября в 15:19
278

Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин заявил, что «формула Штайнмайера» будет включена в закон об особом статусе Донбасса.
Страна Советов on-line06:47
2

Дальний Восток ждёт разрешения на льготную ипотеку на «вторичке»

Предполагается, что возможность брать по льготной ипотеке квартиры на вторичном рынке получат жители посёлков Дальнего Востока, кроме Колымы и Чукотки — здесь можно будет покупать жильё и в городах, и в сёлах.
REGNUM04:11
1

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K