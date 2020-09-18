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РИА Новости
РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".В источнике
Подробнее о событии
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождь05:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русском07:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАСС06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ru05:55
РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новости08:50
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъ05:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБК06:06

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
ТАССвчера в 04:45
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Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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