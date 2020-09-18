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РИА Новости
РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождьвчера в 05:50
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ruвчера в 05:55
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русскомвчера в 06:38
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 08:44
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Телеканал «Россия» представляет сериалы нового сезона

На телеканале «Россия» стартует новый сезон!В уникальной коллекции телеканала «Россия» пополнение – на экраны выйдут несколько многосерийных фильмов: «Грозный», «Обитель», «Небеса подождут».
ГТРК Ярославиявчера в 14:22

Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Специалисты из немецкой лаборатории обнаружили вещество, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, только на бутылке из его номера, на личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Интерфаксвчера в 15:40
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты17 сентября в 08:05
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В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с РФ

Ранее экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой якобы существуют некие договоренности по Донбассу.
Вечерняя Москвавчера в 15:53