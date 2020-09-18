Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
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В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".В источнике
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Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального
Коммерсантъвчера в 05:40