с чего всё началось

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC в среду, 22 апреля.

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 240

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Общество В 21 регионе внедрят цифровые пропуска Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи. 1,9K

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Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 50

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 310

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя. 12K

Здоровье Врач дал рекомендации по профилактике инсульта По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек.

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 148

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 43

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 2

Энергетика Bloomberg: У США возникли новые проблемы с нефтью У США возникли новые проблемы с нефтью: у западного побережья скопилось множество нефтяных танкеров, общий объем нефти которых более 20 миллионов баррелей, которые некуда девать. 36

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 794

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 29

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 8

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1K