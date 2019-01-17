Общество

РБКРБКПесков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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