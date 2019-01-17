Общество
РБКПесков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Технологии
Систему «Мир» предустановят на смартфоны
Пока не решено, какое из приложений будет подлежать предварительной установке – непосредственно «Mir Pay», либо также и «Привет, Мир!», в которое включены акции для владельцев национальных платежных карт.
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Армия и оружие
Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения
Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева вышла на лед в перемотанных коньках
Фигуристка Евгения Медведева перед стартом чемпионата России вышла на тренировку в перемотанных коньках.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год
Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Происшествия
МЧС показало видео с места аварии автобуса под Липецком
Общество
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей.
Единоборства
Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Авто
Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами
Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
Общество
МВД предлагает срок до двух лет за пропаганду наркотиков в интернете
Поправками в Уголовный кодекс предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений.
Хоккей
«Трактор» обменяет Кручинина в «Салават» на двух игроков «Тороса»
Как стало известно «Чемпионату» «Трактор» обменяет нападающего Алексея Кручинина в «Салават Юлаев» на Николая Чебыкина и Владимира Бобылёва.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Общество
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым
Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на первый матч МЧМ-2020
Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский Амур принимал у себя екатеринбургский Автомобилист.