Общество

РБКРБКПесков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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Пресс-секретарь Владимира Путина назвал причину взрыва дома в Магнитогорске

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Песков заявил, что версия теракта в Магнитогорске — это слухи: «Нет темы для обсуждения»

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Пресс-секретарь Путина озвучил позицию Кремля о версиях взрыва дома в Магнитогорске

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Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске

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Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

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Причиной взрыва дома в Магнитогорске год назад был газ - Песков

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