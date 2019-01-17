Общество
РБКПесков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Авто
В России выявили 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 миллиона машин, в которых установлены дефектные подушки безопасности японской компании Takata.
Армия и оружие
Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией
Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих, в том числе, границу со странами Центральной Азии.
Экономика
На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за 1,3 млрд рублей
Инвестиции оцениваются в 1,3 млрд руб. За счет нового завода планируется создать 100 рабочих мест.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Фигурное катание
«Императрица в порядке»: Тарасова оценила прокат Туктамышевой на ЧР
Экономика
Обманутым дольщикам вернут деньги
На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Здоровье
Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя
Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Здоровье
Можно ли есть гранат вместе с косточками
Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, можно ли есть гранат вместе с косточками.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились о взаимном отказе от претензий с 1 января 2020 года в ходе переговоров по газу.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Политика
На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Хоккей
Финский хоккеист Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское
В сезоне-2019/20 Пулккинен провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча, в которых набрал 27 очков (17+10) при показателе полезности "-5".
Авто
Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок
Здоровье
Клиенты группы «Открытие» стали покупать втрое больше страховок с защитой от онкологии и травм
В 2019 году клиенты СК «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») стали чаще добавлять страховую защиту от дополнительных рисков в полисы накопительного страхования жизни (НСЖ).
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.