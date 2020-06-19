Политика
ТАССПесков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью.
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Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Здоровье
Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
Новые случаи заболевания выявлены в 25 территориях региона, лидерами по числу заболевших стали Ростов, Батайск и Новочеркасск.
Rostov gazeta 03:55
Общество
Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору
Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
РБК Санкт-Петербург 06:10
Общество
Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»
Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Здоровье
Названо число петербуржцев, у которых есть антитела к COVID-19
Не менее 200 тысяч жителей Петербург могли уже переболеть коронавирусной инфекцией (COVID-19).
РБК Санкт-Петербург 05:56
Наука
В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Carnival
Компания Kia анонсировала новое поколение минивэна Carnival, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Общество
В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать черешню
Эксперты дали советы по выбору качественной черешни. Роскачество рассказало, на что нужно обратить внимание при выборе черешни.
Piter.tv 05:27
Футбол
РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирус
Ранее РФС сообщил, что по результатам тестирования российских судей анализ ассистента главного арбитра Максима Гаврилина показал положительный результат на коронавирус.
РИА Новости 05:20
Общество
В Белоруссии по Белгазпромбанку заведено ещё одно уголовное дело
Накануне сообщалось, что материалы уголовных дел в отношении экс-банкира Виктора Бабарико и ещё ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру.
News.ru 05:53
Здоровье
В Псковской области зафиксировано 15 вспышек заболевания COVID-19
В Псковской области зарегистрировано 15 вспышек с общим числом заболевших 432 человека.
Московский Комсомолец Псков 05:26
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отметили 4 месяца со дня рождения сына
Свой пост в честь 4 месяцев Давида опубликовал и Джиган.
Летидор 03:11
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51