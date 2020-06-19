Политика

ТАССТАССПесков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью.
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В Кремле соболезнуют в связи с кончиной экс-главы Чувашии Игнатьева

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В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева

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В Кремле назвали печальной новостью смерть экс-главы Чувашии

РБК05:32

Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью

ТАСС05:34
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Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

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Политика

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
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Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

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Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
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Здоровье

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Не менее 200 тысяч жителей Петербург могли уже переболеть коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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РИА Новости 03:27
Общество

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Kia анонсировала новый минивэн Carnival

Компания Kia анонсировала новое поколение минивэна Carnival, премьера которого состоится в 2020 году.
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В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
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РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирус

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Накануне сообщалось, что материалы уголовных дел в отношении экс-банкира Виктора Бабарико и ещё ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру.
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В Псковской области зарегистрировано 15 вспышек с общим числом заболевших 432 человека.
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