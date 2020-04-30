Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.

с чего всё началось

В ходе обращения президент заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти многих регионов приняли решения о сохранении режима всеобщей самоизоляции на этот срок.

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

Общество В Башкирии вводят масочный режим Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно. 114

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 83

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 162

Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters. 5

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках. 6

Политика Порошенко записал видеообращение к Зеленскому Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.

Экономика Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. 1

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями Впервые Джиджи и Зейн начали встречаться пять лет назад — они несколько раз расставались, но спустя время вновь появлялись на публике вместе. 5

Общество В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев. 23