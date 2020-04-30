Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.

с чего всё началось

В ходе обращения президент заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти многих регионов приняли решения о сохранении режима всеобщей самоизоляции на этот срок.

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

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