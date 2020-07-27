Политика
ИА Красная ВеснаПесков назвал телефонный разговор Путина и Зеленского содержательным
Содержательным назвал телефонный разговор, состоявшийся между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26 июля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков 27 июля на выступлении перед журналистами.
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с чего всё началось
Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.ТАСС06:16
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Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК.
РБК 09:13
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Футбол
Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Последний пост Решетовой намекает на то, что она в ссоре не только с Симоной, но и с самим Тимати.
Вести Подмосковья 03:44
Происшествия
Ликвидированный в Химках боевик готовил теракт в центры Москвы
Боевик, которого сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Химках, готовил теракт в центры Москвы.
Общественная служба новостей 09:47
Кино
Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа
Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Происшествия
В московском СИЗО №6 объявили тревогу
В столичном следственном изоляторе №6 в понедельник днем объявили тревогу, звуки сирены слышны в коридорах СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 09:38
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этики в одежде и украшениях заммэра Москвы Анастасии Раковой, которые ФБК оценил в 15 миллионов рублей.
Дождь 08:34
Общество
СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре
Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Пользователи отметили внешнее сходство Орбакайте и Пугачевой, наделав массу комплиментов Примадонне за ее красоту и молодость.
Evo-rus.com 08:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Журналисты «Комсомольской правды» побеседовали с одним из участников съемочного процесса на ТНТ, и собеседник издания рассказал, что Дмитрий даже не рассматривал такой вариант, что, впрочем, вполне понятно, ведь ребёнок уже в этом году пойдёт в первый класс, а Шепелев не хочет для него лишнего общественного внимания.
Bimru.ru 07:55
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news 06:43
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46