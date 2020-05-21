Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNBC. Песков опроверг утверждения о якобы недостоверной статистике: "Мы ничего не скрываем".

Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

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