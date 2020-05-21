Коронавирус
Российская газетаПесков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN. Песков опроверг утверждения о якобы недостоверной статистике: "Мы ничего не скрываем".
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Песков прокомментировал заявления о занижении в России показателей по коронавирусу
Московский Комсомолец01:41
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Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Общество
В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая.
Известия 03:35
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera вчера в 07:17
Происшествия
Издателя журнала «Флирт» снова задержали за организацию проституции
Московский Комсомолец 04:49
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Здоровье
Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье
Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 вчера в 02:16
Футбол
Лучший бомбардир «Атлетика» в 21 веке Адурис завершил карьеру
Матч ТВ вчера в 12:18
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
В ТиНАО археологи нашли древние курганы
Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 02:46
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Экономика
Полсон сказал, что угрожает доллару
Свою доминирующую позицию доллар занял после окончания Второй мировой войны, 75 лет назад, пишет бывший министр финансов США Генри Полсон в статье для журнала Foreign Affairs.
Инвест-Форсайт вчера в 19:49
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Экономика
Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.
АМИТЕЛ 04:25
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24