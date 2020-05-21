Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN. Песков опроверг утверждения о якобы недостоверной статистике: "Мы ничего не скрываем".

Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

Политика Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы». 16

Здоровье Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших. 893

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 1,4K

Общество В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая. 41

Происшествия СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ. 2

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,4K

Общество В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции 10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар. 3

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 41

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. 540

Общество В ТиНАО археологи нашли древние курганы Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы. 6

Происшествия В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Экономика Полсон сказал, что угрожает доллару Свою доминирующую позицию доллар занял после окончания Второй мировой войны, 75 лет назад, пишет бывший министр финансов США Генри Полсон в статье для журнала Foreign Affairs. 1

Здоровье Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе 15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе. 67

Экономика Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.

Авто В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей. 51