В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 4,1K

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Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,9K

Происшествия Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.

Общество Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 3

Общество ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

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Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 167

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Политика Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона "Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков. 14

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