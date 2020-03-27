Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Больницы Москвы работают в авральном режиме — Кремль

Телеканал 360°07:34

Песков: больницы в Москве работают «в авральном режиме» из-за коронавируса

Коммерсантъ07:33

Песков: Из-за распространения коронавируса в Москве сложилась тяжелая ситуация, больницы работают в авральном режиме

Эхо Москвы08:00

Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме

Известия07:20

В Кремле назвали тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва07:16

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru07:12

Песков: московские больницы работают в героическом режиме

РИА Новости07:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
4,1K
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
1,4K
Происшествия

В Ангарской колонии есть погибший

Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного.
Коммерсантъ 07:13
4
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,9K
Происшествия

Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение

Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.
МОЁ! Оnline Воронеж 09:00
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
182
Политика

Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
6
Общество

Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:44
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
76
Общество

Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
3
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
7
Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Здоровье

В ФМБА отметили рост поступления пациентов с коронавирусом

За последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, общее число больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него составляет 713, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 08:18
1
Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
2,4K
Происшествия

В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином

Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
5
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
167
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
39
Политика

Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона

"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43
14
Шоу-бизнес

Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом

Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
20
Экономика

2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Российская газета 09 апреля в 13:02
185
Общество

Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус

Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
244
Происшествия

В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
4
Общество

Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

Lenta.ru 07:45
51
Здоровье

В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.
Волгоградская правда 09:15
Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

Чемпионат 07:47
Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
11
Общество

В Турции люди дерутся за хлеб из-за комендантского часа

Власти Турции в преддверии выходных заявили, что на субботу и воскресенье будут закрыты большинство заведений, а гражданам нельзя выходить на улицу без повода, также вводится комендантский час.
Актуальные Новости 09:27
7
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2K
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