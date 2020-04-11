Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В эфире Первого канала он отметил, что больницы столицы работают чрезвычайно напряженно, в "героическом режиме".

Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

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