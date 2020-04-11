Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
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Подробнее о событии

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

Взгляд.ру07:05

Кремль сообщил об отменном здоровье Путина

РБК07:34

Песков рассказал об отменном здоровье президента России

Российская газета07:20

Песков рассказал о здоровье Путина

RT на русском07:19

Песков заявил об «отменном» здоровье Путина

Коммерсантъ07:42

Песков отметил, что здоровье у Путина отменное

Будущее России. Национальные проекты06:57

В Кремле рассказали об отменном здоровье Путина

Московский Комсомолец06:56
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Шоу-бизнес

Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак

Пятый канал вчера в 06:46
5
Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
3
Здоровье

Еще 13 человек на Кубани заболели коронавирусом

Всего на Кубани 138 человек, у которых коронавирус подтвердился.
Краснодарские известия 04:42
218
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
125
Происшествия

Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи

В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
1
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Кино

Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

News.ru вчера в 04:21
15
Армия и оружие

Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников

В Китае усомнились, что Америка будет помогать Тайваню. Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников.
Piter.tv вчера в 08:18
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
49
Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
13
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
180
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
2,3K
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

RT на русском 09 апреля в 18:09
151
Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
1
Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
55
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
7
Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
2
Спорт

Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
105
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Экономика

Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки бизнеса при коронавирусе

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
ТК Звезда вчера в 08:34
4
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
136
Спорт

Девочку в детстве унижали из-за роста. Повзрослев, она прославилась на весь мир

SM News 05:44
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 02:50
40
Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК вчера в 17:41
13
Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
11
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
1,4K
Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
296
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
1
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