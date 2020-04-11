Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.

Происшествия В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19 В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы. 3

Здоровье Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски. 125

Происшествия Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи. 1

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 49

Общество В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией. 13

Общество Полицейские дежурят на всех въездах в Москву Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве. 180

Здоровье Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 1

Здоровье В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. 55

Общество В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района. 2

Спорт Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,9K

Экономика Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки бизнеса при коронавирусе Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. 4