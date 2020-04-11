Коронавирус
Газета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
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Шоу-бизнес
Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак
Пятый канал вчера в 06:46
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Здоровье
Еще 13 человек на Кубани заболели коронавирусом
Всего на Кубани 138 человек, у которых коронавирус подтвердился.
Краснодарские известия 04:42
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Происшествия
Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи
В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Кино
Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»
News.ru вчера в 04:21
Армия и оружие
Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников
В Китае усомнились, что Америка будет помогать Тайваню. Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников.
Piter.tv вчера в 08:18
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
RT на русском 09 апреля в 18:09
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Общество
В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Спорт
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Экономика
Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки бизнеса при коронавирусе
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
ТК Звезда вчера в 08:34
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 02:50
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК вчера в 17:41
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса
Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45