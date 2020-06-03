Москва, 3 июня 2020, 15:23 — REGNUM Компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой Адольф Гитлер изображён принимающим военный парад в Москве, является пропагандой нацизма. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Космос Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска Несмотря на большую радость Илона Маска и руководства США от запуска собственной ракеты на МКС с двумя астронавтами, простые американцы не разделяют общего восторга.

Футбол Ахметов не поможет ЦСКА до конца сезона Возвращение Ахметова в строй ожидается не раньше сентября, в то время как сезон-2019/2020 чемпионата России закончится в конце июля.

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Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 689

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