ВедомостиПесков назвал уровень инфляции в России неприемлемымУровень инфляции в России не является приемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.ВедомостиПо словам Пескова, и правительство, и Центральный банк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике.ВедомостиГоворя о курсе рубля, пресс-секретарь президента отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.ТАССТорговые сети согласились ограничить наценки на некоторые товары.Москва 24Читать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВКомсомольская правдаГазета.RuThe Moscow PostНародные новостиИзвестияФАНLife.ruREGNUMЭкономика сегодняНТВПодробнее о событииВ Кремле считают, что правительство и ЦБ РФ справляются с задачей поддержания стабильности в экономикеФинмаркет05:00Кремль считает успешными усилия ЦБ и правительства по стабилизации экономикиИнтерфакс05:20Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в РоссииТАСС05:08Песков назвал неприемлемым текущий уровень инфляции в РоссииКомсомольская правда05:04Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемымВедомости05:29Песков назвал уровень инфляции неприемлемым и заявил о необходимости коррекцииLenta.ru04:58В Кремле оценили действия Банка России и кабмина по стабилизации экономикиПРАЙМ04:53Показать ещёОценить116Поделиться