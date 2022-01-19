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Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

Уровень инфляции в России не является приемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Ведомости
По словам Пескова, и правительство, и Центральный банк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике.
Ведомости
Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.
ТАСС
Торговые сети согласились ограничить наценки на некоторые товары.
Москва 24

Подробнее о событии

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Интерфакс05:20
Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России
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Песков назвал неприемлемым текущий уровень инфляции в России
Комсомольская правда05:04
Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым
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Песков назвал уровень инфляции неприемлемым и заявил о необходимости коррекции
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