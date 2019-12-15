Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков назвал условие транзита газа через Украину

РИА Новости12:34

В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

РБК11:14

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00

Кремль назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец09:21

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Известия08:18

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55
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Политика

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Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

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