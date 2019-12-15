Политика
РИА НовостиКремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить394
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств
Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Общество
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Политика
Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Экономика
Пенсионерам рассказали о малоизвестной крупной ЕДВ
Российским пенсионерам рассказали о единовременной денежной выплате (ЕДВ), о которой знают не многие пожилые граждане.
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А
Футбол
«Цирк, а не клуб». Бакари Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Футбол
Моуринью: «Тоттенхэм» взял невероятные три очка в матче с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.