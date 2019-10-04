Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПесков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Дмитрий Песков отметил, что уже есть первые примеры — это встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.
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с чего всё началось

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.
Коммерсантъвчера в 19:53

Подробнее о событии

В Кремле рассказали, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

Sputnik Грузия06:59

Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

РБК06:11

В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Lenta.ru05:52

Правительство обсуждает с авиакомпаниями компенсации за запрет полетов в Грузию

Коммерсантъ05:56

Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

ТАСС05:47

Кремль назвал условие восстановления авиасообщения с Грузией

Московский Комсомолец05:22

Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет

РИА Новости05:40
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Футбол

Дивеев и Магнуссон прошли обследование

Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс 11:33
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика

Лукашенко попросил Зеленского помочь с ракетостроением

Газета.Ru 11:05
Наука

Ученые имплантировали песни в мозг птиц

РЕН ТВ 11:41
Наука

Парадокс ожирения: лишний вес помогает сердечникам

Ученые пришли к выводу, что лишний вес помогает людям с сердечной недостаточности.
Алтайская правда 02:47
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше

Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском вчера в 06:19
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

RT на русском вчера в 10:26
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Общество

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК 09:42
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Корпорация «Вымпел» подтвердила слова Путина о помощи Китаю в обороне

Накануне, 3 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении для повышения обороноспособности страны.
РБК 09:56
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 02 октября в 14:12
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Общество

Синоптики дали прогноз на первые выходные октября в Воронежской области

Первые дни октября в Воронежской области были довольно тёплыми, как и обещали синоптики.
Вести Воронеж 01:34
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Инфорос вчера в 07:52
Космос

Россия отказалась предоставить NASA резервный «Союз МС»

Россия могла бы подготовить к пуску третий "Союз МС" для нужд американской стороны, "если бы об этом думали раньше", объясняет Крикалев, поскольку на строительство корабля необходимо 2,5-3 года.
Ruposters.ru 11:48
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились

В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 11:42
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета вчера в 08:04
Здоровье

Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием

Американские исследователи выяснили, что употребление алкоголя в старшем возрасте связано с риском развития старческого слабоумия, или деменции.
Ferra 01 октября в 11:35
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Энергетика

Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
МонаВиста вчера в 10:55
Технологии

Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
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Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
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