Политика
Говорит МоскваПесков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Дмитрий Песков отметил, что уже есть первые примеры — это встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.Коммерсантъвчера в 19:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Наука
Ученые имплантировали песни в мозг птиц
Наука
Парадокс ожирения: лишний вес помогает сердечникам
Ученые пришли к выводу, что лишний вес помогает людям с сердечной недостаточности.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Корпорация «Вымпел» подтвердила слова Путина о помощи Китаю в обороне
Накануне, 3 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении для повышения обороноспособности страны.
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Общество
Синоптики дали прогноз на первые выходные октября в Воронежской области
Первые дни октября в Воронежской области были довольно тёплыми, как и обещали синоптики.
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Космос
Россия отказалась предоставить NASA резервный «Союз МС»
Россия могла бы подготовить к пуску третий "Союз МС" для нужд американской стороны, "если бы об этом думали раньше", объясняет Крикалев, поскольку на строительство корабля необходимо 2,5-3 года.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Здоровье
Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием
Американские исследователи выяснили, что употребление алкоголя в старшем возрасте связано с риском развития старческого слабоумия, или деменции.
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.