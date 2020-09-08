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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Песков назвал «уткой» утверждения экс-адвоката Трампа про Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-адвоката президента США Майкла Коэна про Владимира Путина, передает РИА Новости. По его словам, это «очередная утка». Песков считает, что Коэн таким образом хочет добавить популярности своей книге.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новостивчера в 13:32
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Кремль ответил адвокату Трампа на заявление о «триллионном состоянии» Путина

Московский Комсомолецвчера в 13:48
Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

Известиявчера в 14:07
РБК

Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе

РБКвчера в 13:53
Коммерсантъ

Песков о триллионах Путина: это утка

Коммерсантъвчера в 15:33
Lenta.ru

Кремль отреагировал на утверждения бывшего адвоката Трампа про Путина

Lenta.ruвчера в 13:42
Газета.Ru

В Кремле назвали «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина

Газета.Ruвчера в 13:41
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

РИА Новостивчера в 13:32

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч

Лондон, 8 сентября 2020, 23:01 — REGNUM Британская компания Truly Exquisite, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, объявила, что она начнёт принимать предзаказы на необычные версии консоли PlayStation 5 уже завтра, 10 сентября 2020 года.
REGNUMвчера в 16:01
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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