Песков назвал «уткой» утверждения экс-адвоката Трампа про Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-адвоката президента США Майкла Коэна про Владимира Путина, передает РИА Новости. По его словам, это «очередная утка». Песков считает, что Коэн таким образом хочет добавить популярности своей книге.В источнике
С чего всё началось
Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа
В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новостивчера в 13:32
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