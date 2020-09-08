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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-адвоката президента США Майкла Коэна про Владимира Путина, передает РИА Новости. По его словам, это «очередная утка». Песков считает, что Коэн таким образом хочет добавить популярности своей книге.