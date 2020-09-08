Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге.
С чего всё началось
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новостивчера в 13:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Песков о триллионах Путина: это утка

Коммерсантъвчера в 15:33
Московский Комсомолец

Кремль ответил адвокату Трампа на заявление о «триллионном состоянии» Путина

Московский Комсомолецвчера в 13:48
РБК

Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе

РБКвчера в 13:53
Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

Известиявчера в 14:07
Lenta.ru

Кремль отреагировал на утверждения бывшего адвоката Трампа про Путина

Lenta.ruвчера в 13:42
Газета.Ru

В Кремле назвали «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина

Газета.Ruвчера в 13:41
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

РИА Новостивчера в 13:32

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
8

Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью

Пока компания отгрузила минимальную партию панели приборов, но судя по заявкам на официальной странице CMGAISD, компания уже приняла достаточное количество заявок для выпуска крупной партии цифровой приборки, но когда она будет выпущена не сообщается.
Tvoe-avto.comвчера в 14:54
68

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
4