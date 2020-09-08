«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.

С чего всё началось Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире. РИА Новости 13:32