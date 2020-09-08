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Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новости13:32
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Lenta.ru

Кремль отреагировал на утверждения бывшего адвоката Трампа про Путина

Lenta.ru13:42
Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

Известия14:07
РБК

Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе

РБК13:53
Московский Комсомолец

Кремль ответил адвокату Трампа на заявление о «триллионном состоянии» Путина

Московский Комсомолец13:48
Взгляд.ру

Песков назвал «уткой» откровения экс-адвоката Трампа о Путине

Взгляд.ру14:22
Газета.Ru

В Кремле назвали «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина

Газета.Ru13:41
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

РИА Новости13:32

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
РБК09:35
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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