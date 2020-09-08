Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
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«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.В источнике
С чего всё началось
Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа
В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новости13:32
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Кремль ответил адвокату Трампа на заявление о «триллионном состоянии» Путина
Московский Комсомолец13:48