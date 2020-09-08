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Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
РИА Новости13:32
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Lenta.ru

Кремль отреагировал на утверждения бывшего адвоката Трампа про Путина

Lenta.ru13:42
Известия

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

Известия14:07
РБК

Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе

РБК13:53
Московский Комсомолец

Кремль ответил адвокату Трампа на заявление о «триллионном состоянии» Путина

Московский Комсомолец13:48
Коммерсантъ

Песков о триллионах Путина: это утка

Коммерсантъ15:33
Газета.Ru

В Кремле назвали «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина

Газета.Ru13:41
РИА Новости

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

РИА Новости13:32

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане в YouTube

Видеохостинг YouTube имеет право накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если они в них есть сцены насилия, неприятные изображения и при этом достаточно контекста.
Общественная служба новостей10:42
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Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новости15:20

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Сотрудникам телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама впервые в истории повезло увидеть, как на просторах Вселенной происходит зарождение планеты у тройной звездной системы GW Ориона.
Актуальные Новости6 сентября в 08:33
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