Общество

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа. В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
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Пресс-секретарь Владимира Путина назвал причину взрыва дома в Магнитогорске

КП - Челябинск04:57

Песков заявил, что версия теракта в Магнитогорске — это слухи: «Нет темы для обсуждения»

Znak.com04:48

Пресс-секретарь Путина озвучил позицию Кремля о версиях взрыва дома в Магнитогорске

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Кремль прокомментировал версию о теракте в Магнитогорске

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Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске год назад

ТАСС04:21

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

РИА Новости04:18

Причиной взрыва дома в Магнитогорске год назад был газ - Песков

Интерфакс05:02
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Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 07:55
Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:08
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Экономика

Обманутым дольщикам вернут деньги

На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Российская газета 05:29
Общество

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

При выборе сырокопченой колбасы следует обращать внимание на цену.
ФедералПресс 00:52
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Политика

Зеленский уволил директора Госбюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
РИА Новости 04:19
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Общество

Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Ридус вчера в 12:14
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service вчера в 10:03
Общество

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Газета.Ru 03:55
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Российская газета 04:42
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Lenta.ru 10:02
Политика

США готовят кибервойну с Россией к 2020 году

В сентябре 2019 года глава киберкомандования американских Сухопутных войск, генерал Стивен Фогарти заявлял, что военные США активно разрабатывают концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года.
Народные новости вчера в 05:57
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
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Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera 06:18
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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