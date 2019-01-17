Общество

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа. В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
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