Общество
РИА НовостиПесков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа. В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
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Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Музыка
Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму
26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
Происшествия
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
По данным одних источников "Вечерних ведомостей", раненый охранник скончался в городской больнице Камышлова, по данным других, находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.
Гаджеты
В Сеть просочились качественные рендеры iPad Pro 2020
OnLeaks утверждает, что модели iPad Pro 2020 могут иметь те же размеры, что и модели 2018 года.
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Кино
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы этого года
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Хоккей
«Трактор» обменяет Кручинина в «Салават Юлаев» на Бобылева и Чебыкина
«Трактор» обменяет нападающего Алексея Кручинина в «Салават Юлаев» на форвардов Владимира Бобылева и Николая Чебыкина, сообщает «Чемпионат».
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Сестра певца Джорджа Майкла скончалась на Рождество
Младшая сестра знаменитого певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту найдена мертвой в своем лондонском доме в Рождество.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.