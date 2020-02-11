В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.

с чего всё началось

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. Об этом сегодня, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Кино Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Шоу-бизнес Волочкова показала «черный» палец На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.

Авто Новый Renault Logan впервые вышел на тесты Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.

Энергетика Беларусь договорилась покупать нефть у России Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .

Кино Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара» Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».

Общество Подсчитан средний заработок московских таксистов При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Политика Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.