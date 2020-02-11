Политика

REGNUMREGNUMПесков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. Об этом сегодня, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК03:50

Подробнее о событии

Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

РИА Новости05:30

Кремль: Решения о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет, но 22 апреля действительно обсуждается

Эхо Москвы05:31

Кремль допустил возможность голосования по Конституции 22 апреля

РБК04:54

День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным

Коммерсантъ04:28

Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

Ведомости04:00

Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Интерфакс04:28

Песков: решение о дне голосования по поправке в Конституцию пока не принято

ТАСС04:49
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На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов

3DNews 04:45
Политика

Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:58
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Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

РИА Новости вчера в 13:16
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда вчера в 08:53
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Экономика

Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
ТАСС 05:31
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Волочкова показала «черный» палец

На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.
VSE42.RU 02:47
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Авто

Новый Renault Logan впервые вышел на тесты

Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
SpeedMe 05:47
Энергетика

Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Centralasia.news вчера в 03:51
Политика

СМИ узнали об отставке главы офиса президента Украины Богдана

Зеленский назвал условие отставки Богдана Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что из офиса Богдана выносят вещи, пишет Life.ru.
Национальная служба новостей 02:16
Кино

Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара»

Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».
Астрахань FM вчера в 01:17
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Газета.Ru 06:08
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
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Экономика

«Роснефть» в 2019 году за счет «сдерживания добычи» выполнила условия соглашения ОПЕК+

Сечин добавил, что компания полностью выполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
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Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Общество

Около ста пассажиров лайнера в Японии жалуются на жар и недомогание

В Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие. Об этом сообщает агентство «Киодо».
News.ru 08 февраля в 10:54
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии

Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Тăван Ен 01:11
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Культура

Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»

В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
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Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
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Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города

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