Политика
REGNUMПесков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. Об этом сегодня, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.РБК03:50
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Политика
Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Кино
Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале
Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Шоу-бизнес
Волочкова показала «черный» палец
На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Авто
Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Политика
СМИ узнали об отставке главы офиса президента Украины Богдана
Зеленский назвал условие отставки Богдана Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что из офиса Богдана выносят вещи, пишет Life.ru.
Кино
Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара»
Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Экономика
«Роснефть» в 2019 году за счет «сдерживания добычи» выполнила условия соглашения ОПЕК+
Сечин добавил, что компания полностью выполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Около ста пассажиров лайнера в Японии жалуются на жар и недомогание
В Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие. Об этом сообщает агентство «Киодо».
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии
Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Культура
Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»
В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Политика