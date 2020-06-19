Армия и оружие
ИзвестияПесков назвал возможную угрозу со стороны Польши
Польша сама по себе не представляет угрозы для России. Однако ее готовность предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может быть опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня.
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Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Комсомольская правдавчера в 15:00
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Общество
В России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки увеличилось еще на 7889 и достигло 576952 человек.
Общественное телевидение России 03:56
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Шоу-бизнес
Победительница «Евровидения» Джамала стала мамой во второй раз
Впервые Джамала стала мамой весной 2018 года, и тогда она также не скрывала факт появления на свет сына.
Bimru.ru 03:48
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Политика
РБК: власти передумали расширять границы Севморпути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» после совещания у вице-премьера Юрия Трутнева на прошлой неделе приняли решение не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы избежать противоречий с международным правом, сообщили РБК три источника, близких к участникам совещания.
Коммерсантъ 03:15
Футбол
Владелец «Сочи» оценил игру молодых футболистов «Ростова»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг высказался о разгромной победе своей команды над "Ростовом" в матче 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 03:19
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Общество
В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 18 июня в 03:46
Здоровье
На Кубани впервые с мая выявили менее 70 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 5 252 человека.
ЮГ Times 18 июня в 04:30
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Происшествия
В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:42
Армия и оружие
Индия может купить партию российских истребителей
Вести.Ru вчера в 07:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Футбол
Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Футбол
Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.
Metaratings 04:36
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Здоровье
Вторая волна коронавируса накрывает страны
Мир накрыла вторая волна COVID-19. Сначала первые вспышки были зафиксированы в Пекине, но теперь о резком скачке сообщили другие страны.
Live24 04:03