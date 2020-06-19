Политика
Российская газетаПесков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России
Представитель Кремля напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ . "Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - добавил он.
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Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Газета.Ru 10:24
Здоровье
Семь смертей от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
18 июня в Амурской области подтверждено 43 новых случая COVID-2019, а всего 1181 случай.
Телепорт вчера в 21:18
Общество
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев, который ранее судился с Путиным
Накануне, 18 июня, в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Про Город Казань 02:53
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Газета.Ru 13:08
Политика
Пашинян не приедет в Москву на Парад Победы из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет приехать в Москву на Парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.
Парламентская газета 11:27
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 13:41
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах
Министерство транспорта США отклонило запросы китайских авиакомпаний на выполнение рейсов между США и КНР.
RT на русском 19:48
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews вчера в 10:52
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Авто
Опубликован рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов
Немецкие эксперты составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов.
Ореанда-Новости 06:03
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 05:54
Общество
Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки
Российская газета 05:46
Футбол
Хавбек «Сочи» Мостовой забил 4 гола в 4 последних матчах
Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой забил в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1, первый тайм).
Sports.ru 13:13
Шоу-бизнес
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым показала их скромную квартиру
Сергей Захаров и Ирина Стерхова жили в скромной арендованной квартире. После смерти возлюбленного ей приходится тянуть на себе весь быт.
ПолитРоссия 18:32
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Портал «АвтоВзгляд» назвал самые частые ошибки, допускаемые автомобилистами при проведении «контрольного замера».
Автоновости дня 02:35
Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Фрикционы вырабатывают свой ресурс через 130-150 тысяч километров.
Российская газета 17 июня в 01:50
Авто
Премьеру нового Mercedes-Benz S-class перенесли на сентябрь
Обновленный Mercedes-Benz S-class покажут не раньше начала осени 2020 года.
Car.ru вчера в 10:00
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Наука
В Китае обнаружен вулкан, который снова может начать извергаться
Ученые в Китае под горой Вэй заметили необычную вулканическую активность, которая показывает, что вулкан, не извергавшийся в течение 500 лет, является активным.
Goroday.ru вчера в 09:59
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены в пруду мертвыми
Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими.
Пятый канал 16:16
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Хёрд
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на слухи о групповом сексе с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмбер Хёрд и ее подругой, супермоделью Карой Делевинь.
НТВ 14:33