На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?

с чего всё началось

Футбольные турниры в России были приостановлены 17 марта. На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировали более 10463 случая коронавирусной инфекции.

Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси

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