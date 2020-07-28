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RT на русском
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Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам. «Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени», — цитирует РИА Новости Пескова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
Подробнее о событии
RT на русском

Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок

RT на русском06:13
Коммерсантъ

Песков не исключил награждения участников изменения Конституции

Коммерсантъ06:06
Lenta.ru

Кремль раскрыл детали награждения за работу на голосовании по Конституции

Lenta.ru05:32
ТАСС

Песков: участие в подготовке поправок к конституции может быть отмечено госнаградами

ТАСС05:37
Газета.Ru

Песков: работавшие над конституционными поправками могут получить госнаграды

Газета.Ru05:36
РИА Новости

Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды

РИА Новости05:55
РБК

Песков не исключил награждение работавших над подготовкой поправок

РБК05:31

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия06:07
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В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01

Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной

Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новостивчера в 11:16
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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