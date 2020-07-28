Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам. «Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени», — цитирует РИА Новости Пескова.В источнике
С чего всё началось
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
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