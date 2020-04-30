Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью RTVI.
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