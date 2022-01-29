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Песков не исключил встречи Путина с Зеленским на Олимпиаде в Пекине

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Пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры с председателем КНР состоятся, как и планировалось.
РИА Новости
У российского лидера в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.
РИА Новости
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет 4-20 февраля.
РИА Новости
Китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.
Sputnik Молдова

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Песков не исключил встречи Путина с Зеленским на Олимпиаде в Пекине
РБК07:42
Пресс-секретарь Песков: президент Путин не планирует встречу с Зеленским в Пекине
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