РБКПесков не исключил встречи Путина с Зеленским на Олимпиаде в ПекинеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПресс-секретарь президента уточнил, что переговоры с председателем КНР состоятся, как и планировалось.РИА НовостиУ российского лидера в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.РИА НовостиЗимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет 4-20 февраля.РИА НовостиКитайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.Sputnik МолдоваЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиИА Красная ВеснаПолитРоссияРидусФАНПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваLife.ruКомсомольская правдаТК ЗвездаRT на русскомИзвестияГазета.RuREGNUMЦарьградSport24.ruNeva.TodayЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииПесков не исключил встречи Путина с Зеленским на Олимпиаде в ПекинеРБК07:42Пресс-секретарь Песков: президент Путин не планирует встречу с Зеленским в ПекинеРИА Новости07:11Самое цитируемоеПесков заявил, что Путин не планирует контакты с другими гостями на ОлимпиадеТАСС06:18Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского на Олимпиаде в ПекинеRT на русском07:05Песков не исключил встречи Путина с Зеленским в Пекине во время ОлимпиадыКоммерсантъ07:04В Кремле не исключили возможность встречи Путина и президента Украины Зеленского в ПекинеLenta.ru06:24Песков не исключил возможности встречи Путина и Зеленского в ПекинеLife.ru07:19Показать ещёОценить225Поделиться