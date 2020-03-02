Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал информацию преждевременной.
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с чего всё началось

Спасательный округ

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.
Коммерсантъвчера в 17:52

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В Кремле опровергли сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Думу

Интерфакс05:04

Песков: нет никаких решений о том, что Путин может возглавить список «Единой России»

ТАСС04:41

Кремль: говорить о планах Путина возглавить список «Единой России» преждевременно

Коммерсантъ05:32

Кремль отреагировал на слухи о поддержке Путиным «Единой России» на выборах

URA.Ru05:15

Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

РБК04:57

Песков прокомментировал данные о планах Путина по выборам в Госдуму

Lenta.ru04:55

Владимир Путин не планирует возглавлять список «единороссов» на думских выборах

Эхо Москвы05:30
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