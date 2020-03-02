За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал информацию преждевременной.

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

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