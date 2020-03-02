Политика
Газета.RuПесков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал информацию преждевременной.
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с чего всё началось
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Политика
В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца марта провести не удастся из-за позиции Киева.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", - цитирует агентство сообщение Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Политика
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Политика
Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи
В больницу города Сочи экстренно госпитализирован кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания.
Общество
В Башкирии уволили оскорбившую детей учительницу
Общество
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Происшествия
В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана
На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.
Кино
В новелизации «Скайуокер. Восход» объяснили возвращение Палпатина
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Здоровье
Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко
Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Армия и оружие
Минобороны показало учебный перехват «нарушителя границы» на Камчатке
Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео учебного перехвата самолета Ил-38, сделанного во время учения по охране воздушной границы на Камчатке.
Происшествия
СК заинтересовался бараками для орловских сирот
Следственный комитет по Орловской области инициировал производство доследственной проверки по факту предоставления в Троснянском районе Орловской области детям-сиротам некачественного жилья.
Происшествия
Бывший замглавы Минобороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, занимавший в 1990-1991 годах пост замминистра обороны СССР, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Москве.
Общество
Mail.ru Group проведет вторичный листинг на Московской бирже
Mail.ru Group Limited по решению совета директоров проведет вторичный листинг на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Общество
Президент подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Киберспорт
Valorant: авторы League of Legends показали свою новую игру
Riot Games (авторы League of Legends) показали, как будет выглядеть их новый тактический шутер под названием Valorant.
Экономика
Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Греф уточнил, что 2019 год также стал очень удачным: по российским стандартам по итогам года Сбербанк заработал 860 млрд рублей чистой прибыли.
Политика
В Кремле прокомментировали задержание журналистов Sputnik Турция
Москва обеспокоена ситуацией с журналистами Sputnik в Турции заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Происшествия
Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.