Политика
Газета.RuВ Кремле не знают, был ли Смоленков шпионом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков в действительности агентом ЦРУ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:50, Вашингтон
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
RT на русском 06:25
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Шоу-бизнес
Полуголый Галкин показал сексуальное фото на фоне крутой тачки
Полуголый Галкин показал сексуальное фото на фоне крутой тачки Юморист примерил модный прикид, чтобы развлечь фанатов.
Экспресс газета 08:14
Происшествия
Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри
Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СКР
Москва расширит санкции против граждан США после того, как Вашингтон ввел ограничительные меры против двух сотрудников Следственного комитета, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Авто
В Украине нашли новую ЗАЗ «Таврию» почти без пробега
Речь идет об уникальной ЗАЗ «Таврия» 1990 года выпуска с пробегом 16 км, которая до сих пор находится в первозданном состоянии и по кузову, и по салону.
Автоновости дня 06:35
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Футбол
Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы
Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.
Вести.Ru 06:44
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Происшествия
В Бурятии оштрафовали депутата после акции протеста
В Бурятии оштрафовали депутата Народного Хурала Баира Цыренова.
Байкал24 04:54
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Армия и оружие
Неизвестное оружие вывело из строя три российских спутниковых аппарата
Информационное агентство РИА новости, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что по неизвестным причинам утратил работоспособность третий космический аппарат системы «ГЛОНАСС».
ГЛАС.RU 03:08
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19