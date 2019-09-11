Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков в действительности агентом ЦРУ. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле не знают, был ли Смоленков шпионом

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